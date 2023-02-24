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Кизерев Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1928

Дата смерти

15.04.1970

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1928

Отец: Кизирев- Ярыгин Комаровка (св-Во 13.11.52.) Григорий Федорович

Мать: Кизирева Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.04.1970
р.п. Николаевка (Ключики)
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