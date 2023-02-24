Кизерев Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1928
Дата смерти15.04.1970
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1928
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.04.1970
р.п. Николаевка (Ключики)