Дойкин Илья Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1803
Дата смерти18.08.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1803
Отец: Павел Алексеев
Мать: Авдотья Романова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрена Ильина
Мать ребёнка: Наталья Герасимова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья Ильина
Мать ребёнка: Наталья Герасимова
Рождение ребёнка
С 1839 по 1841
Сын: Дойкин Мамонт Ильин
Мать ребёнка: Наталья Герасимова
Рождение ребёнка
08.07.1843
Дочь: Агриппина Ильина
Мать ребёнка: Наталья Герасимова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Ильина
Мать ребёнка: Наталья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Герасимова
Смерть
18.08.1866