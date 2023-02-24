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Дойкин Илья Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1803

Дата смерти

18.08.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1803

Отец: Павел Алексеев

Мать: Авдотья Романова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрена Ильина

Мать ребёнка: Наталья Герасимова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья Ильина

Мать ребёнка: Наталья Герасимова

Рождение ребёнка
С 1839 по 1841

Сын: Дойкин Мамонт Ильин

Мать ребёнка: Наталья Герасимова

Рождение ребёнка
08.07.1843

Дочь: Агриппина Ильина

Мать ребёнка: Наталья Герасимова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Ильина

Мать ребёнка: Наталья Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Герасимова

Смерть
18.08.1866
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