Наталья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти25.01.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрена Ильина
Отец ребёнка: Дойкин Илья Павлов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья Ильина
Отец ребёнка: Дойкин Илья Павлов
Рождение ребёнка
С 1839 по 1841
Сын: Дойкин Мамонт Ильин
Отец ребёнка: Дойкин Илья Павлов
Рождение ребёнка
08.07.1843
Дочь: Агриппина Ильина
Отец ребёнка: Дойкин Илья Павлов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Ильина
Отец ребёнка: Дойкин Илья Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дойкин Илья Павлов
Смерть
25.01.1882