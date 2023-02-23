Наталья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

25.01.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрена Ильина

Отец ребёнка: Дойкин Илья Павлов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья Ильина

Отец ребёнка: Дойкин Илья Павлов

Рождение ребёнка
С 1839 по 1841

Сын: Дойкин Мамонт Ильин

Отец ребёнка: Дойкин Илья Павлов

Рождение ребёнка
08.07.1843

Дочь: Агриппина Ильина

Отец ребёнка: Дойкин Илья Павлов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Ильина

Отец ребёнка: Дойкин Илья Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойкин Илья Павлов

Смерть
25.01.1882
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