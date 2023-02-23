Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Ивановна

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Место рождения

Ульяновская область, с. Печаур

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновская область, с. Печаур
Рождение ребёнка
1762

Сын: Захарович Афанасий Захарович

Отец ребёнка: (Дойка Еремкин) Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Дойкин Яков Алексеев

Отец ребёнка: (Дойка Еремкин) Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: (Дойка Еремкин) Васильев

Ульяновская область, с. Никитино
Смерть
Неизвестно
Ульяновская область, с. Никитино
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