Аграфена Ивановна
Место рожденияУльяновская область, с. Печаур
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Ульяновская область, с. Печаур
Рождение ребёнка
1762
Сын: Захарович Афанасий Захарович
Отец ребёнка: (Дойка Еремкин) Васильев
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дойкин Яков Алексеев
Отец ребёнка: (Дойка Еремкин) Васильев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: (Дойка Еремкин) Васильев
Ульяновская область, с. Никитино
Смерть
Неизвестно
Ульяновская область, с. Никитино