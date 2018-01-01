село Старый Пичеур, село Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Старый Пичеур

Павловский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
1981Старый Печеур (Архангельское), с. каз.при рч. Ломовке.7918151489537Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Старо-Пичеурская волость
1042. Ст. Пичеур, село бывшее государственное, при речке Ломовке, дворов 205, жителей 1190, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Старо-Пичеурская волость
село Старый Пичеур

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Павловский район
30454Старый Пичеурсело52°52'с.ш.47°04'в.д.N-38-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Павловский муниципальный район, Пичеурское сельское поселение
73632425101с Старый Пичеурсело
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