(Дойкина) Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1885
Отец: Дойкин Семен Егорович
Мать: Федосья Терентьевна
Бракосочетание
16.?.1904
Собакино, Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1907
Дочь: Мария Кузминична
Отец ребёнка: Львов Кузьма Константинович
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно