(Дойкина) Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дойкина) Пелагея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1885

Отец: Дойкин Семен Егорович

Мать: Федосья Терентьевна

Бракосочетание
16.?.1904

Муж: Львов Кузьма Константинович

Собакино, Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1907

Дочь: Мария Кузминична

Отец ребёнка: Львов Кузьма Константинович

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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