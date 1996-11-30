Тюрина (Игушкина св. о рожд. 21.11.1934 и 28.06.1967) Александра Степановна
Место рожденияНикитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Дата рождения01.05.1911
Дата смерти30.11.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1911
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
11.10.1935
Дочь: Сараева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Тюрин Иван Федорович
Теджен Туркмения
Рождение ребёнка
29.01.1939
Дочь: Атякшева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тюрин Иван Федорович
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Лида
Отец ребёнка: Тюрин Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.07.1946
Отец ребёнка: Тюрин Иван Федорович
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
27.02.1949
Отец ребёнка: Тюрин Иван Федорович
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Иван Федорович
Смерть
30.11.1996
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси