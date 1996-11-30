Тюрина (Игушкина св. о рожд. 21.11.1934 и 28.06.1967) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрина (Игушкина св. о рожд. 21.11.1934 и 28.06.1967) Александра Степановна

Тюрина (Игушкина св. о рожд. 21.11.1934 и 28.06.1967) Александра Степановна

avatar

Место рождения

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси

Дата рождения

01.05.1911

Дата смерти

30.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1911

Отец: Игушкин Степан Васильевич

Мать: Игушкина Ирина Аврамовна

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
11.10.1935

Дочь: Сараева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Тюрин Иван Федорович

Теджен Туркмения
Рождение ребёнка
29.01.1939

Дочь: Атякшева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тюрин Иван Федорович

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Лида

Отец ребёнка: Тюрин Иван Федорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1946

Сын: Тюрин Василий Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Федорович

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
27.02.1949

Сын: Тюрин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Федорович

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Иван Федорович

Смерть
30.11.1996
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close