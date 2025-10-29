Тюрин Виктор Иванович
мужской, родился 27.02.1949, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 04.12.2002, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
ОтецТюрин Иван Уч. Вов Федорович13.11.1913 г.р.
МатьТюрина (Игушкина Св. О Рожд. 21.11.1934 И 28.06.1967) Александра Степановна01.05.1911 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.02.1949
Отец: Тюрин Иван Уч. Вов Федорович
Мать: Тюрина (Игушкина Св. О Рожд. 21.11.1934 И 28.06.1967) Александра Степановна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.12.2002
Похороны
Неизвестно