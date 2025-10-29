Тюрин Виктор Иванович 27.02.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тюрин Виктор Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 27.02.1949, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 04.12.2002, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Отец
Тюрин Иван Уч. Вов Федорович13.11.1913 г.р.
Мать
Тюрина (Игушкина Св. О Рожд. 21.11.1934 И 28.06.1967) Александра Степановна01.05.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1949

Отец: Тюрин Иван Уч. Вов Федорович

Мать: Тюрина (Игушкина Св. О Рожд. 21.11.1934 И 28.06.1967) Александра Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Рождение ребёнка
11.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Рождение ребёнка
30.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Смерть
04.12.2002
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Похороны
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

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