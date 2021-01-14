Сараева (Тюрина) Валентина Ивановна
Место рожденияТеджен Туркмения
Дата рождения11.10.1935
Дата смерти14.01.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1935
Отец: Тюрин Иван Федорович
Теджен Туркмения
Рождение ребёнка
12.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сараев Иван Кириллович
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
14.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сараев Иван Кириллович
Ташкент, Узбекистан
Смерть
14.01.2021
г.Тольятти, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Автозаводский район, Тольятти, Самарская область, Россия