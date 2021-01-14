Сараева (Тюрина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараева (Тюрина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Теджен Туркмения

Дата рождения

11.10.1935

Дата смерти

14.01.2021

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1935

Отец: Тюрин Иван Федорович

Мать: Тюрина Александра Степановна

Теджен Туркмения
Рождение ребёнка
12.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Иван Кириллович

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
14.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Иван Кириллович

Ташкент, Узбекистан
Смерть
14.01.2021
г.Тольятти, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Автозаводский район, Тольятти, Самарская область, Россия
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