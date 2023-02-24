Тремасова (Наумова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасова (Наумова) Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Около 1953 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Тюляев- Наумов Семен Никитич

Мать: Наумова Фекла Степановна

Рождение ребёнка
Около 1953

Сын: Тремасов (ахай Вова) Владимир Петрович

Отец ребёнка: Тремасов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тремасов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тремасов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тремасов Петр Васильевич

Смерть
2019
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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