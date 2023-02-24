Тремасова (Наумова) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Рождение ребёнка
Около 1953
Сын: Тремасов (ахай Вова) Владимир Петрович
Отец ребёнка: Тремасов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
2019
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область