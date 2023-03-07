Тюляев- Наумов Семен Никитич
Место рождения
Дата рождения20.05.1900
Дата смерти11.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1900
Отец: Тюляев - Наумов Никита Васильев
Мать: Ульяна Агафоновна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Наумова Фекла Степановна
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Тремасова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Наумова Фекла Степановна
Рождение ребёнка
08.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова Фекла Степановна
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Наумов (кузнецк - Давыдовка) Василий Семенович
Мать ребёнка: Наумова Фекла Степановна
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Елена Семёновна
Мать ребёнка: Наумова Фекла Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Фекла Степановна
Смерть
11.12.1942
Смоленская обл., Сычевский р-н, Холминский с/с, д. Холм
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
Сычевский р-н, д. Аристово, братская могила 21-4