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Тюляев- Наумов Семен Никитич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.05.1900

Дата смерти

11.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1900

Отец: Тюляев - Наумов Никита Васильев

Мать: Ульяна Агафоновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Наумов Николай Семенович

Мать ребёнка: Наумова Фекла Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Тремасова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Наумова Фекла Степановна

Рождение ребёнка
08.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Фекла Степановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Наумов (кузнецк - Давыдовка) Василий Семенович

Мать ребёнка: Наумова Фекла Степановна

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Елена Семёновна

Мать ребёнка: Наумова Фекла Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Фекла Степановна

Смерть
11.12.1942
Смоленская обл., Сычевский р-н, Холминский с/с, д. Холм
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
Сычевский р-н, д. Аристово, братская могила 21-4
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