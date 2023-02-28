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Тюляев - Наумов Никита Васильев

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.09.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1870

Отец: Тюляев Василий Яковлев

Мать: Тюляева Евгения Сафронова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1890

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна

Рождение ребёнка
19.04.1893

Дочь: Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна

Рождение ребёнка
29.06.1895

Сын: Тюляев- Наумов (комаровка) Кузьма Никитович

Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна

Рождение ребёнка
30.01.1898

Дочь: Дойкина Агафья Никитична

Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна

Рождение ребёнка
20.05.1900

Сын: Тюляев- Наумов Семен Никитич

Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1903

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна

Рождение ребёнка
11.08.1906

Дочь: Наталья Никитична

Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна

Рождение ребёнка
23.01.1911

Дочь: Вирясова Ксения Никитична

Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна

Смерть
Неизвестно
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