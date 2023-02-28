Тюляев - Наумов Никита Васильев
Место рождения
Дата рождения09.09.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1870
Отец: Тюляев Василий Яковлев
Рождение ребёнка
14.07.1890
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна
Рождение ребёнка
19.04.1893
Дочь: Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна
Рождение ребёнка
29.06.1895
Сын: Тюляев- Наумов (комаровка) Кузьма Никитович
Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна
Рождение ребёнка
30.01.1898
Дочь: Дойкина Агафья Никитична
Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна
Рождение ребёнка
20.05.1900
Сын: Тюляев- Наумов Семен Никитич
Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна
Рождение ребёнка
26.07.1903
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна
Рождение ребёнка
11.08.1906
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна
Рождение ребёнка
23.01.1911
Дочь: Вирясова Ксения Никитична
Мать ребёнка: Ульяна Агафоновна
Смерть
Неизвестно