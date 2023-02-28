Тюляева Евгения Сафронова
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти25.10.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Сафрон Сидоров
Мать: Катерина
Место жительства
12.09.1850
№9 ревизии - 41
Бракосочетание
23.?.1866
Рождение ребёнка
05.01.1867
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Тюляев Василий Яковлев
Рождение ребёнка
09.09.1870
Сын: Тюляев - Наумов Никита Васильев
Отец ребёнка: Тюляев Василий Яковлев
Рождение ребёнка
23.06.1873
Дочь: Игушкина Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Тюляев Василий Яковлев
Рождение ребёнка
04.11.1879
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Тюляев Василий Яковлев
Рождение ребёнка
27.01.1882
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Тюляев Василий Яковлев
Смерть
25.10.1905