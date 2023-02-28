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Тюляева Евгения Сафронова

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

25.10.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Сафрон Сидоров

Мать: Катерина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
12.09.1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 41
Бракосочетание
23.?.1866

Муж: Тюляев Василий Яковлев

Рождение ребёнка
05.01.1867

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Тюляев Василий Яковлев

Рождение ребёнка
09.09.1870

Сын: Тюляев - Наумов Никита Васильев

Отец ребёнка: Тюляев Василий Яковлев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Дочь: Игушкина Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Тюляев Василий Яковлев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1879

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Тюляев Василий Яковлев

Рождение ребёнка
27.01.1882

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Тюляев Василий Яковлев

Смерть
25.10.1905
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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