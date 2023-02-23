Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агафья Сафронова

Отец ребёнка: Сафрон Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ульяна Сафронова

Отец ребёнка: Сафрон Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 44
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Тюляева Евгения Сафронова

Отец ребёнка: Сафрон Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1848
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