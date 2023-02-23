Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агафья Сафронова
Отец ребёнка: Сафрон Сидоров
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ульяна Сафронова
Отец ребёнка: Сафрон Сидоров
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 44
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Тюляева Евгения Сафронова
Отец ребёнка: Сафрон Сидоров
Смерть
До 1848