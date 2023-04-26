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Ульяна Сафронова

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Сафрон Сидоров

Мать: Катерина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван (средний) Сидоров

Бракосочетание
25.?.1859

Муж: Иван (средний) Сидоров

Бракосочетание
25.02.1859

Муж: Иван (средний) Сидоров

Рождение ребёнка
05.12.1863

Сын: Потап Иванов

Отец ребёнка: Иван (средний) Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1866

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Иван (средний) Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1868

Сын: Терентий Иванов

Отец ребёнка: Иван (средний) Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1870

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван (средний) Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1874

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван (средний) Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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