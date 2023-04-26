Ульяна Сафронова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Сафрон Сидоров
Мать: Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
25.?.1859
Бракосочетание
25.02.1859
Рождение ребёнка
05.12.1863
Сын: Потап Иванов
Отец ребёнка: Иван (средний) Сидоров
Рождение ребёнка
14.07.1866
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Иван (средний) Сидоров
Рождение ребёнка
25.10.1868
Сын: Терентий Иванов
Отец ребёнка: Иван (средний) Сидоров
Рождение ребёнка
04.01.1870
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван (средний) Сидоров
Рождение ребёнка
06.12.1874
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван (средний) Сидоров
Смерть
Неизвестно