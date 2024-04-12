Иван (средний) Сидоров
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Сидор Михайлов
Мать: Акулина Петрова
Бракосочетание
25.02.1859
Бракосочетание
25.?.1859
Рождение ребёнка
05.12.1863
Сын: Потап Иванов
Мать ребёнка: Ульяна Сафронова
Рождение ребёнка
14.07.1866
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Сафронова
Рождение ребёнка
25.10.1868
Сын: Терентий Иванов
Мать ребёнка: Ульяна Сафронова
Рождение ребёнка
04.01.1870
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Ульяна Сафронова
Рождение ребёнка
06.12.1874
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Сафронова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно