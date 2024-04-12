Иван (средний) Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван (средний) Сидоров

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Сидор Михайлов

Мать: Акулина Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.02.1859

Жена: Ульяна Сафронова

Бракосочетание
25.?.1859

Жена: Ульяна Сафронова

Рождение ребёнка
05.12.1863

Сын: Потап Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Сафронова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1866

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Сафронова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1868

Сын: Терентий Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Сафронова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1870

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Сафронова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1874

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Сафронова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Сафронова

Смерть
Неизвестно
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