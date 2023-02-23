Акулина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Сидор Михайлов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Улита Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Михайлов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Петр Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Михайлов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Михайлов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кирилл Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Михайлов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Сидор Михайлов
Рождение ребёнка
20.05.1843
Дочь: Елена Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Михайлов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Сидор Михайлов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Сидор Михайлов
Рождение ребёнка
23.05.1848
Отец ребёнка: Сидор Михайлов
Смерть
Неизвестно