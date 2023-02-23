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Акулина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван (старший) Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Улита Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Петр Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кирилл Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Иван (средний) Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1843

Дочь: Елена Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Степан (старший) Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Степан (младший) Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.05.1848

Сын: Иван (младший) Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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