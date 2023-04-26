Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Сидор Михайлов
Мать: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Павел Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Данилов
Бракосочетание
02.?.1854
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Федосья Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Данилов
Рождение ребёнка
05.11.1860
Дочь: Матрена Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Данилов
Рождение ребёнка
10.04.1862
Дочь: Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Данилов
Рождение ребёнка
09.05.1872
Сын: Федор Георгиевич
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Данилов
Смерть
Неизвестно