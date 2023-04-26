Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Сидор Михайлов

Мать: Акулина Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Павел Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.?.1854

Муж: Егор (Георгий) Данилов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Федосья Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1860

Дочь: Матрена Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1862

Дочь: Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1872

Сын: Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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