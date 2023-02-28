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Егор (Георгий) Данилов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Данила Семенов

Мать: Пелагея Нестерова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.?.1854

Жена: Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Павел Егоров

Мать ребёнка: Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Федосья Егорова

Мать ребёнка: Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1860

Дочь: Матрена Егорова

Мать ребёнка: Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1862

Дочь: Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1872

Сын: Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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