Егор (Георгий) Данилов
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Данила Семенов
Мать: Пелагея Нестерова
Бракосочетание
02.?.1854
Рождение ребёнка
1854
Сын: Павел Егоров
Мать ребёнка: Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Федосья Егорова
Мать ребёнка: Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова
Рождение ребёнка
05.11.1860
Дочь: Матрена Егорова
Мать ребёнка: Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова
Рождение ребёнка
10.04.1862
Дочь: Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова
Рождение ребёнка
09.05.1872
Сын: Федор Георгиевич
Мать ребёнка: Агафья (Аграфена Агриппина) Сидорова
Смерть
Неизвестно