Данила Семенов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Петр Данилов
Мать ребёнка: Пелагея Нестерова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Пелагея Нестерова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Зиновья Данилова
Мать ребёнка: Пелагея Нестерова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Данилов
Мать ребёнка: Пелагея Нестерова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Раиса Данилова
Мать ребёнка: Пелагея Нестерова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрена (Дарья) Данилова
Мать ребёнка: Пелагея Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Нестерова
Смерть
Неизвестно