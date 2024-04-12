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Данила Семенов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Семен

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Петр Данилов

Мать ребёнка: Пелагея Нестерова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Егор (Георгий) Данилов

Мать ребёнка: Пелагея Нестерова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Зиновья Данилова

Мать ребёнка: Пелагея Нестерова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Данилов

Мать ребёнка: Пелагея Нестерова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Раиса Данилова

Мать ребёнка: Пелагея Нестерова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрена (Дарья) Данилова

Мать ребёнка: Пелагея Нестерова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Нестерова

Смерть
Неизвестно
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