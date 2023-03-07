Матрена (Дарья) Данилова
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Данила Семенов
Мать: Пелагея Нестерова
Бракосочетание
12.?.1861
Муж: Дмитрий (Яковлев)
Рождение ребёнка
01.01.1864
Дочь: Мелания Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий (Яковлев)
Рождение ребёнка
06.04.1866
Дочь: Ирина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий (Яковлев)
Рождение ребёнка
13.09.1868
Дочь: София Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий (Яковлев)
Бракосочетание
01.?.1868
Муж: Осип (Иосиф) Егоров
Рождение ребёнка
21.10.1869
Сын: Дмитрий (Иосифович)
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Егоров
Рождение ребёнка
09.04.1871
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий (Яковлев)
Рождение ребёнка
21.01.1874
Дочь: Евдокия (Иосифовна)
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий (Яковлев)
Смерть
Неизвестно