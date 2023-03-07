Матрена (Дарья) Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена (Дарья) Данилова

Матрена (Дарья) Данилова

avatar

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Данила Семенов

Мать: Пелагея Нестерова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1861

Муж: Дмитрий (Яковлев)

Рождение ребёнка
01.01.1864

Дочь: Мелания Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий (Яковлев)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1866

Дочь: Ирина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий (Яковлев)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1868

Дочь: София Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий (Яковлев)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.?.1868

Муж: Осип (Иосиф) Егоров

Рождение ребёнка
21.10.1869

Сын: Дмитрий (Иосифович)

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Егоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1871

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий (Яковлев)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1874

Дочь: Евдокия (Иосифовна)

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Егоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий (Яковлев)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close