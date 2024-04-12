Осип (Иосиф) Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип (Иосиф) Егоров

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Пивкин / Булай Егор Антонов

Мать: Надежда Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.?.1868

Жена: Матрена (Дарья) Данилова

Рождение ребёнка
21.10.1869

Сын: Дмитрий (Иосифович)

Мать ребёнка: Матрена (Дарья) Данилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1874

Дочь: Евдокия (Иосифовна)

Мать ребёнка: Матрена (Дарья) Данилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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