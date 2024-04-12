Осип (Иосиф) Егоров
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Пивкин / Булай Егор Антонов
Мать: Надежда Яковлева
Бракосочетание
01.?.1868
Жена: Матрена (Дарья) Данилова
Рождение ребёнка
21.10.1869
Сын: Дмитрий (Иосифович)
Мать ребёнка: Матрена (Дарья) Данилова
Рождение ребёнка
21.01.1874
Дочь: Евдокия (Иосифовна)
Мать ребёнка: Матрена (Дарья) Данилова
Смерть
Неизвестно