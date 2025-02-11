(Пивкина / Булаева) Евдокия Осипова 25.07.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

(Пивкина / Булаева) Евдокия Осипова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.07.1876, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Пивкин / Булаев Иосиф Егоров (Осип Егоров)02.07.1847 г.р.
Мать
Пивкина Матрёна Данилова / Дарья Данилова1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1876

Отец: Пивкин / Булаев Иосиф Егоров (Осип Егоров)

Мать: Пивкина Матрёна Данилова / Дарья Данилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
27.07.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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