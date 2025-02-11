(Пивкина / Булаева) Евдокия Осипова
женский, родилась 25.07.1876, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецПивкин / Булаев Иосиф Егоров (Осип Егоров)02.07.1847 г.р.
МатьПивкина Матрёна Данилова / Дарья Данилова1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1876
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
27.07.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно