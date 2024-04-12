Пивкин / Булай Егор Антонов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Пивкин Антон Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
18.?.1844
Жена: Наталья
Рождение ребёнка
1844
Сын: Павел Егоров
Мать ребёнка: Надежда Яковлева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Осип (Иосиф) Егоров
Мать ребёнка: Надежда Яковлева
Рождение ребёнка
?.08.1850
Сын: Силантий Егоров
Мать ребёнка: Надежда Яковлева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Андрей Егоров
Мать ребёнка: Надежда Яковлева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марья Егорова
Мать ребёнка: Надежда Яковлева
Рождение ребёнка
23.09.1861
Дочь: Анисья Егорова
Мать ребёнка: Надежда Яковлева
Рождение ребёнка
12.06.1864
Сын: Иён Георгиев
Мать ребёнка: Надежда Яковлева
Рождение ребёнка
25.01.1869
Дочь: Ксенья
Мать ребёнка: Надежда Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Яковлева
Смерть
Неизвестно