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Пивкин / Булай Егор Антонов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Пивкин Антон Иванов

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1844

Жена: Наталья

Рождение ребёнка
1844

Сын: Павел Егоров

Мать ребёнка: Надежда Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Осип (Иосиф) Егоров

Мать ребёнка: Надежда Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Силантий Егоров

Мать ребёнка: Надежда Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Андрей Егоров

Мать ребёнка: Надежда Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марья Егорова

Мать ребёнка: Надежда Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1861

Дочь: Анисья Егорова

Мать ребёнка: Надежда Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1864

Сын: Иён Георгиев

Мать ребёнка: Надежда Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1869

Дочь: Ксенья

Мать ребёнка: Надежда Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Яковлева

Смерть
Неизвестно
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