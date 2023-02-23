Надежда Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Павел Егоров

Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Осип (Иосиф) Егоров

Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Силантий Егоров

Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Андрей Егоров

Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марья Егорова

Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1861

Дочь: Анисья Егорова

Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1864

Сын: Иён Георгиев

Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1869

Дочь: Ксенья

Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивкин / Булай Егор Антонов

Смерть
Неизвестно
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