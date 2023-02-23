Надежда Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Павел Егоров
Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Осип (Иосиф) Егоров
Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов
Рождение ребёнка
?.08.1850
Сын: Силантий Егоров
Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Андрей Егоров
Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марья Егорова
Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов
Рождение ребёнка
23.09.1861
Дочь: Анисья Егорова
Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов
Рождение ребёнка
12.06.1864
Сын: Иён Георгиев
Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов
Рождение ребёнка
25.01.1869
Дочь: Ксенья
Отец ребёнка: Пивкин / Булай Егор Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно