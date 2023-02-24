Пивкин Антон Иванов
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1778
Дата смерти12.04.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Пивкин Иван Васильев
Мать: Федосья Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1804
Сын: Пивкин Архип Антонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Пивкин Филип
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
19.03.1806
Сын: Пивкин Агап Антонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пивкин Илья Антонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Пивкин / Булай Егор Антонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Пивкин Федор Антонов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 46; №10 ревизии - 35
Смерть
12.04.1863
Причина смерти: от натуральной