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Пивкин Антон Иванов

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1778

Дата смерти

12.04.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Пивкин Иван Васильев

Мать: Федосья Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1804

Сын: Пивкин Архип Антонов

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Пивкин Филип

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1806

Сын: Пивкин Агап Антонов

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Пивкин Илья Антонов

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Пивкин / Булай Егор Антонов

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Пивкин Федор Антонов

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 46; №10 ревизии - 35
Смерть
12.04.1863
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от натуральной
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