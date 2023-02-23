Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Пивкин Антон Иванов

Отец ребёнка: Пивкин Иван Васильев

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Пивкин Василий Иванов

Отец ребёнка: Пивкин Иван Васильев

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Пивкин Прохор Иванов

Отец ребёнка: Пивкин Иван Васильев

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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