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Пивкин Иван Васильев

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Пивкин Антон Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Пивкин Василий Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Пивкин Прохор Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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