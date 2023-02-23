Пивкин Иван Васильев
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1778
Сын: Пивкин Антон Иванов
Мать ребёнка: Федосья Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Федосья Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1789
Сын: Пивкин Прохор Иванов
Мать ребёнка: Федосья Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно