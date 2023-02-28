Пивкин Федор Антонов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти26.05.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Пивкин Антон Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
25.05.1843
Дочь: Федосья Федорова
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Памфил Федоров
Мать ребёнка: Татьяна (в 10 ревизии - Петрова)
Рождение ребёнка
18.03.1857
Сын: Пивкин Хрисанф (Кирсан) Федоров
Мать ребёнка: Татьяна (в 10 ревизии - Петрова)
Рождение ребёнка
09.03.1860
Сын: Алексей Федорович
Мать ребёнка: Татьяна (в 10 ревизии - Петрова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1868
Причина смерти: воделькой