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Пивкин Федор Антонов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

26.05.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Пивкин Антон Иванов

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1843

Дочь: Федосья Федорова

Мать ребёнка: Марья Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Памфил Федоров

Мать ребёнка: Татьяна (в 10 ревизии - Петрова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1857

Сын: Пивкин Хрисанф (Кирсан) Федоров

Мать ребёнка: Татьяна (в 10 ревизии - Петрова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1860

Сын: Алексей Федорович

Мать ребёнка: Татьяна (в 10 ревизии - Петрова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна (в 10 ревизии - Петрова)

Смерть
26.05.1868
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: воделькой
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