Татьяна (в 10 ревизии - Петрова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Памфил Федоров
Отец ребёнка: Пивкин Федор Антонов
Рождение ребёнка
18.03.1857
Сын: Пивкин Хрисанф (Кирсан) Федоров
Отец ребёнка: Пивкин Федор Антонов
Рождение ребёнка
09.03.1860
Сын: Алексей Федорович
Отец ребёнка: Пивкин Федор Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пивкин Федор Антонов
Смерть
Неизвестно