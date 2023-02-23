Татьяна (в 10 ревизии - Петрова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна (в 10 ревизии - Петрова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Памфил Федоров

Отец ребёнка: Пивкин Федор Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1857

Сын: Пивкин Хрисанф (Кирсан) Федоров

Отец ребёнка: Пивкин Федор Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1860

Сын: Алексей Федорович

Отец ребёнка: Пивкин Федор Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивкин Федор Антонов

Смерть
Неизвестно
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