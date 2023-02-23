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Пелагея Нестерова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

18.03.1864

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Петр Данилов

Отец ребёнка: Данила Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Егор (Георгий) Данилов

Отец ребёнка: Данила Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Зиновья Данилова

Отец ребёнка: Данила Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Данилов

Отец ребёнка: Данила Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Раиса Данилова

Отец ребёнка: Данила Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрена (Дарья) Данилова

Отец ребёнка: Данила Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Семенов

Смерть
18.03.1864
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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