Пелагея Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти18.03.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Петр Данилов
Отец ребёнка: Данила Семенов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Данила Семенов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Зиновья Данилова
Отец ребёнка: Данила Семенов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Данилов
Отец ребёнка: Данила Семенов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Раиса Данилова
Отец ребёнка: Данила Семенов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрена (Дарья) Данилова
Отец ребёнка: Данила Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Семенов
Смерть
18.03.1864