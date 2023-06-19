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Петр Данилов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Данила Семенов

Мать: Пелагея Нестерова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
1853
из дер. Губашева
поступил в рекруты
Рождение ребёнка
07.08.1860

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Ульяна Алексеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1869

Сын: Степан Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Алексеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Алексеева

Смерть
Неизвестно