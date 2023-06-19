Петр Данилов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Данила Семенов
Мать: Пелагея Нестерова
Военная служба
1853
из дер. Губашева
поступил в рекруты
Рождение ребёнка
07.08.1860
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
12.07.1869
Сын: Степан Петрович
Мать ребёнка: Ульяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Алексеева
Смерть
Неизвестно