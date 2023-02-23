Ульяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1860
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Петр Данилов
Рождение ребёнка
12.07.1869
Сын: Степан Петрович
Отец ребёнка: Петр Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Данилов
Смерть
Неизвестно