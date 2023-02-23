Ульяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1860

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Петр Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1869

Сын: Степан Петрович

Отец ребёнка: Петр Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Данилов

Смерть
Неизвестно
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