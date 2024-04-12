Степан (младший) Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан (младший) Сидоров

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Сидор Михайлов

Мать: Акулина Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.05.1866

Жена: Елена (Евлампия) Григорьевна

Рождение ребёнка
16.10.1868

Сын: Уар Степанов

Мать ребёнка: Елена (Евлампия) Григорьевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1870

Дочь: Зиновья Степанова

Мать ребёнка: Елена (Евлампия) Григорьевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1873

Сын: Петр Степанов

Мать ребёнка: Елена (Евлампия) Григорьевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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