Степан (младший) Сидоров
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Сидор Михайлов
Мать: Акулина Петрова
Бракосочетание
11.05.1866
Рождение ребёнка
16.10.1868
Сын: Уар Степанов
Мать ребёнка: Елена (Евлампия) Григорьевна
Рождение ребёнка
30.10.1870
Дочь: Зиновья Степанова
Мать ребёнка: Елена (Евлампия) Григорьевна
Рождение ребёнка
16.01.1873
Сын: Петр Степанов
Мать ребёнка: Елена (Евлампия) Григорьевна
Смерть
Неизвестно