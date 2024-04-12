Елена (Евлампия) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена (Евлампия) Григорьевна

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Григорий Матвеев

Мать: Ирина Пантелеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.05.1866

Муж: Степан (младший) Сидоров

Рождение ребёнка
16.10.1868

Сын: Уар Степанов

Отец ребёнка: Степан (младший) Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1870

Дочь: Зиновья Степанова

Отец ребёнка: Степан (младший) Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1873

Сын: Петр Степанов

Отец ребёнка: Степан (младший) Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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