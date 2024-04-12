Елена (Евлампия) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Григорий Матвеев
Мать: Ирина Пантелеева
Бракосочетание
11.05.1866
Рождение ребёнка
16.10.1868
Сын: Уар Степанов
Отец ребёнка: Степан (младший) Сидоров
Рождение ребёнка
30.10.1870
Дочь: Зиновья Степанова
Отец ребёнка: Степан (младший) Сидоров
Рождение ребёнка
16.01.1873
Сын: Петр Степанов
Отец ребёнка: Степан (младший) Сидоров
Смерть
Неизвестно