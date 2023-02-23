Ирина Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Пантелеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Николай Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Захар Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.06.1844

Сын: Степан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елена (Евлампия) Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Домна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1854

Дочь: Авдотья (Евдокия) Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1857

Сын: Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Матвеев

Смерть
Неизвестно
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