Ирина Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Николай Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Захар Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
30.06.1844
Сын: Степан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елена (Евлампия) Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Домна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
08.03.1854
Дочь: Авдотья (Евдокия) Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
28.12.1857
Сын: Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Матвеев
Смерть
Неизвестно