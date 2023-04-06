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Захар Григорьев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Григорий Матвеев

Мать: Ирина Пантелеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1863

Сын: Щеголев Борис Захарович

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1866

Сын: Лавр Захаров

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1868

Дочь: Евдокия Захарова

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1874

Дочь: Параскева Захарьева

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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