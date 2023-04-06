Захар Григорьев
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Григорий Матвеев
Мать: Ирина Пантелеева
Рождение ребёнка
23.07.1863
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
11.08.1866
Сын: Лавр Захаров
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
06.08.1868
Дочь: Евдокия Захарова
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
05.10.1874
Дочь: Параскева Захарьева
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Смерть
Неизвестно