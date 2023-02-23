Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1863

Сын: Щеголев Борис Захарович

Отец ребёнка: Захар Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1866

Сын: Лавр Захаров

Отец ребёнка: Захар Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1868

Дочь: Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Захар Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1874

Дочь: Параскева Захарьева

Отец ребёнка: Захар Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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