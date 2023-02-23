Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1863
Отец ребёнка: Захар Григорьев
Рождение ребёнка
11.08.1866
Сын: Лавр Захаров
Отец ребёнка: Захар Григорьев
Рождение ребёнка
06.08.1868
Дочь: Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Захар Григорьев
Рождение ребёнка
05.10.1874
Дочь: Параскева Захарьева
Отец ребёнка: Захар Григорьев
Смерть
Неизвестно