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Иван (старший) Сидоров

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сидор Михайлов

Мать: Акулина Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.04.1844

Жена: Домна (Никифорова)

Рождение ребёнка
1849

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Домна (Никифорова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Фома Иванов

Мать ребёнка: Домна (Никифорова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Антон Иванов

Мать ребёнка: Домна (Никифорова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1860

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Домна (Никифорова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1866

Жена: Наталья (Сергеева)

Рождение ребёнка
16.11.1870

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Наталья (Сергеева)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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