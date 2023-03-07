Иван (старший) Сидоров
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Сидор Михайлов
Мать: Акулина Петрова
Бракосочетание
03.04.1844
Жена: Домна (Никифорова)
Рождение ребёнка
1849
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Домна (Никифорова)
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фома Иванов
Мать ребёнка: Домна (Никифорова)
Рождение ребёнка
1857
Сын: Антон Иванов
Мать ребёнка: Домна (Никифорова)
Рождение ребёнка
17.11.1860
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Домна (Никифорова)
Бракосочетание
06.?.1866
Жена: Наталья (Сергеева)
Рождение ребёнка
16.11.1870
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Наталья (Сергеева)
Смерть
Неизвестно