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Домна (Никифорова)

Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

14.07.1866

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Николай Кирилов

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.04.1844

Муж: Иван (старший) Сидоров

Рождение ребёнка
1849

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван (старший) Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Фома Иванов

Отец ребёнка: Иван (старший) Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Антон Иванов

Отец ребёнка: Иван (старший) Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1860

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван (старший) Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.07.1866
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от паралича

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