Домна (Никифорова)
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти14.07.1866
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Николай Кирилов
Мать: не указана
Бракосочетание
03.04.1844
Рождение ребёнка
1849
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван (старший) Сидоров
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фома Иванов
Отец ребёнка: Иван (старший) Сидоров
Рождение ребёнка
1857
Сын: Антон Иванов
Отец ребёнка: Иван (старший) Сидоров
Рождение ребёнка
17.11.1860
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван (старший) Сидоров
Смерть
14.07.1866
Причина смерти: от паралича