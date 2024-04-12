Степан (старший) Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан (старший) Сидоров

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Сидор Михайлов

Мать: Акулина Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.04.1861

Жена: Прасковья Никонорова

Рождение ребёнка
15.07.1868

Сын: Илья Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Никонорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1873

Сын: Василий Степанович

Мать ребёнка: Прасковья Никонорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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