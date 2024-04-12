Степан (старший) Сидоров
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Сидор Михайлов
Мать: Акулина Петрова
Бракосочетание
30.04.1861
Жена: Прасковья Никонорова
Рождение ребёнка
15.07.1868
Сын: Илья Степанов
Мать ребёнка: Прасковья Никонорова
Рождение ребёнка
05.04.1873
Сын: Василий Степанович
Мать ребёнка: Прасковья Никонорова
Смерть
Неизвестно