Прасковья Никонорова
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Старкин Никонор Степанов
Мать: Дарья Егорова
Бракосочетание
30.04.1861
Рождение ребёнка
15.07.1868
Сын: Илья Степанов
Отец ребёнка: Степан (старший) Сидоров
Рождение ребёнка
05.04.1873
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан (старший) Сидоров
Смерть
Неизвестно