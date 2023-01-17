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Прасковья Никонорова

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Старкин Никонор Степанов

Мать: Дарья Егорова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.04.1861

Муж: Степан (старший) Сидоров

Рождение ребёнка
15.07.1868

Сын: Илья Степанов

Отец ребёнка: Степан (старший) Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1873

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан (старший) Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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