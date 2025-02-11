Старкина Дарья Егорова
женский, родилась 1802, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 15.04.1870, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕгор Карпов1775 г.р.
МатьЕкатерина1773 г.р.
Супруги
Старкин Никанор Степанов28.07.1797 г.р.
Дети
Старкин Семен Никаноров29.08.1827 г.р.
Старкин Матвей Никаноров02.08.1832 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1802
Отец: Егор Карпов
Мать: Екатерина
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.06.1826
Рождение ребёнка
29.08.1827
Отец ребёнка: Старкин Никанор Степанов
Рождение ребёнка
02.08.1832
Отец ребёнка: Старкин Никанор Степанов
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Старкина) Прасковья Никанорова
Отец ребёнка: Старкин Никанор Степанов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
15.04.1870