Старкина Дарья Егорова 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкина Дарья Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1802, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 15.04.1870, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Егор Карпов1775 г.р.
Мать
Екатерина1773 г.р.
Супруги
Старкин Никанор Степанов28.07.1797 г.р.
Дети
Старкин Семен Никаноров29.08.1827 г.р.
Старкин Матвей Никаноров02.08.1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Егор Карпов

Мать: Екатерина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
02.06.1826

Муж: Старкин Никанор Степанов

Рождение ребёнка
29.08.1827

Сын: Старкин Семен Никаноров

Отец ребёнка: Старкин Никанор Степанов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.08.1832

Сын: Старкин Матвей Никаноров

Отец ребёнка: Старкин Никанор Степанов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Старкина) Прасковья Никанорова

Отец ребёнка: Старкин Никанор Степанов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Смерть
15.04.1870
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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