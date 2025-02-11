(Тюляева) Анна Васильевна
женский, родилась 27.01.1882
умерла Неизвестно
ОтецТюляев Василий Яковлев1844 г.р.
МатьТюляева Евгения Сафронова1845 г.р.
Супруги
Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов01.05.1881 г.р.
Дети
Каргин Григорий Тимофеевич23.01.1904 г.р.
(Каргина) Марфа Тимофеевна03.07.1906 г.р.Показать еще 4
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Рождение
27.01.1882
Отец: Тюляев Василий Яковлев
Бракосочетание
12.11.1901
Рождение ребёнка
23.01.1904
Сын: Каргин Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов
Рождение ребёнка
03.07.1906
Дочь: (Каргина) Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов
Рождение ребёнка
21.11.1908
Дочь: (Каргина) Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 08.11.1910
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов
Рождение ребёнка
07.09.1912
Дочь: (Каргина) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов
Рождение ребёнка
12.01.1915
Дочь: (Каргина (Св Во Высл. 21.06.1968) Чарджоу) Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов
Смерть
Неизвестно