(Тюляева) Анна Васильевна 27.01.1882 — найти родственников по фамилии на Familio

(Тюляева) Анна Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 27.01.1882

умерла Неизвестно

Отец
Тюляев Василий Яковлев1844 г.р.
Мать
Тюляева Евгения Сафронова1845 г.р.
Супруги
Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов01.05.1881 г.р.
Дети
Каргин Григорий Тимофеевич23.01.1904 г.р.
(Каргина) Марфа Тимофеевна03.07.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1882

Отец: Тюляев Василий Яковлев

Мать: Тюляева Евгения Сафронова

Бракосочетание
12.11.1901

Муж: Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов

Рождение ребёнка
23.01.1904

Сын: Каргин Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов

Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: (Каргина) Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов

Рождение ребёнка
21.11.1908

Дочь: (Каргина) Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов

Рождение ребёнка
Около 08.11.1910

Сын: Каргин Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов

Рождение ребёнка
07.09.1912

Дочь: (Каргина) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов

Рождение ребёнка
12.01.1915

Дочь: (Каргина (Св Во Высл. 21.06.1968) Чарджоу) Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Тимофей Уч Пмв Спиридонов

Смерть
Неизвестно

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