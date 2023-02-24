Вирясова (Тюляева) Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирясова (Тюляева) Ксения Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1911

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1911

Отец: Тюляев - Наумов Никита Васильев

Мать: Ульяна Агафоновна

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вирясов Константин Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вирясов Константин Матвеевич

воспитывалась в дет. доме Павловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вирясов Константин Матвеевич

Смерть
Около 1962
Похороны
Неизвестно
д. Комаровка Николаевский р-н Ульяновская область
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