Вирясова (Тюляева) Ксения Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1911
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1911
Отец: Тюляев - Наумов Никита Васильев
Мать: Ульяна Агафоновна
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вирясов Константин Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вирясов Константин Матвеевич
воспитывалась в дет. доме Павловка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1962
Похороны
Неизвестно
д. Комаровка Николаевский р-н Ульяновская область