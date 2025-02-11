Кистанова (Вдова Из Баевки 3Й Брак (31 Год)) Харитина Ивановна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Кистанова (Вдова Из Баевки 3Й Брак (31 Год)) Харитина Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1832

умерла 26.08.1887

Супруги
Кистанов Абрам Спиридонович1825 г.р.
Дети
Кистанов / Софронов Филипп АбрамовДо 1852 г.р.
Кистанов Иван Абрамович21.05.1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Кистанов / Софронов Филипп Абрамов

Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
22.01.1868

Муж: Кистанов Абрам Спиридонович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.05.1869

Сын: Кистанов Иван Абрамович

Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.08.1870

Дочь: Васса Абрамовна

Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.10.1872

Дочь: (Кистанова) Харистина Кристина Абраамовна

Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.10.1874

Сын: Кистанов Яков Абрамович

Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.01.1877

Дочь: (Кистанова) Татьяна Абрамова

Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.04.1878

Дочь: Игушкина (Кистанова) Ирина Аврамовна

Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.07.1880

Сын: Кистанов Владимир Абрамович

Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.05.1883

Дочь: (Кистанова) Пелагея Абрамовна

Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович

Смерть
26.08.1887

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