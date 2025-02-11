Кистанова (Вдова Из Баевки 3Й Брак (31 Год)) Харитина Ивановна
женский, родилась 1832
умерла 26.08.1887
Супруги
Кистанов Абрам Спиридонович1825 г.р.
Дети
Кистанов / Софронов Филипп АбрамовДо 1852 г.р.
Кистанов Иван Абрамович21.05.1869 г.р.Показать еще 7
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Кистанов / Софронов Филипп Абрамов
Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович
Бракосочетание
22.01.1868
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1869
Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович
Рождение ребёнка
13.08.1870
Дочь: Васса Абрамовна
Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович
Рождение ребёнка
06.10.1872
Дочь: (Кистанова) Харистина Кристина Абраамовна
Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович
Рождение ребёнка
21.10.1874
Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович
Рождение ребёнка
10.01.1877
Дочь: (Кистанова) Татьяна Абрамова
Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович
Рождение ребёнка
10.04.1878
Дочь: Игушкина (Кистанова) Ирина Аврамовна
Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович
Рождение ребёнка
14.07.1880
Сын: Кистанов Владимир Абрамович
Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович
Рождение ребёнка
04.05.1883
Дочь: (Кистанова) Пелагея Абрамовна
Отец ребёнка: Кистанов Абрам Спиридонович
Смерть
26.08.1887