Старкина (Девяткина) Анна Климентьевна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старкина (Девяткина) Анна Климентьевна

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Девяткин Климент Иларионович

Мать: Девяткина Аксинья Семёнова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
1,5 года на момент переписи
Бракосочетание
09.?.1878

Муж: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1879

Дочь: (Старкина) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1881

Сын: Старкин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1882

Дочь: (Старкина) Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1885

Сын: Старкин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
08.09.1888

Сын: Старкин Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1889

Сын: Старкин Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1892

Сын: Старкин Парфирий Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1894

Сын: Старкин Архип Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
06.11.1897

Сын: Старкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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