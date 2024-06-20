Старкина (Девяткина) Анна Климентьевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Место жительства
1858
1,5 года на момент переписи
Бракосочетание
09.?.1878
Рождение ребёнка
01.03.1879
Дочь: (Старкина) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
27.02.1881
Сын: Старкин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
28.11.1882
Дочь: (Старкина) Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
09.03.1885
Сын: Старкин Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
08.09.1888
Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
23.10.1889
Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
23.02.1892
Сын: Старкин Парфирий Яковлевич
Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
29.08.1894
Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
06.11.1897
Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич
Смерть
Неизвестно