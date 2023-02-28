Старкин Кузьма Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1889
Дата смерти21.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1889
Отец: Старкин Яков Яковлевич
Бракосочетание
31.?.1907
Рождение ребёнка
15.05.1911
Дочь: Елена Кузьминична
Мать ребёнка: Старкина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.04.1917
Дочь: Яничкина Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Старкина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.07.1923
Дочь: Гордеева Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Старкина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Старкина Евдокия Тимофеевна
Смерть
21.12.1943