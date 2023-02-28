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Старкин Кузьма Яковлевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.10.1889

Дата смерти

21.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1889

Отец: Старкин Яков Яковлевич

Мать: Старкина Анна Климентьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.?.1907

Жена: Старкина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.05.1911

Дочь: Елена Кузьминична

Мать ребёнка: Старкина Евдокия Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1917

Дочь: Яничкина Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Старкина Евдокия Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1923

Дочь: Гордеева Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Старкина Евдокия Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Старкин Кузьма Кузьмич

Мать ребёнка: Старкина Евдокия Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.12.1943
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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