(Старкина) Елена Кузьминична 15.05.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

(Старкина) Елена Кузьминична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.05.1911, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 01.11.1911, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Старкин Кузьма Жертва Репрессий Яковлевич23.10.1889 г.р.
Мать
Старкина (Батаева) Евдокия Тимофеевна14.03.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1911

Отец: Старкин Кузьма Жертва Репрессий Яковлевич

Мать: Старкина (Батаева) Евдокия Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.11.1911
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.