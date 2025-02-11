(Старкина) Елена Кузьминична
женский, родилась 15.05.1911, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 01.11.1911, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСтаркин Кузьма Жертва Репрессий Яковлевич23.10.1889 г.р.
МатьСтаркина (Батаева) Евдокия Тимофеевна14.03.1885 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1911
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.11.1911
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область