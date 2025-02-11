Яничкина (Старкина) Александра Кузьминична 04.04.1917 — найти родственников по фамилии на Familio

Яничкина (Старкина) Александра Кузьминична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 04.04.1917, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Старкин Кузьма Жертва Репрессий Яковлевич23.10.1889 г.р.
Мать
Старкина (Батаева) Евдокия Тимофеевна14.03.1885 г.р.
Супруги
Яничкин Сергей ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Яничкин Владимир10.06.1953 г.р.
Яничкин МихаилНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1917

Отец: Старкин Кузьма Жертва Репрессий Яковлевич

Мать: Старкина (Батаева) Евдокия Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яничкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яничкин Михаил

Отец ребёнка: Яничкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1953

Сын: Яничкин Владимир

Отец ребёнка: Яничкин Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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