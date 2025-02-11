Яничкина (Старкина) Александра Кузьминична
женский, родилась 04.04.1917, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецСтаркин Кузьма Жертва Репрессий Яковлевич23.10.1889 г.р.
МатьСтаркина (Батаева) Евдокия Тимофеевна14.03.1885 г.р.
Супруги
Яничкин Сергей ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Яничкин Владимир10.06.1953 г.р.
Яничкин МихаилНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1917
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яничкин Михаил
Отец ребёнка: Яничкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1953
Сын: Яничкин Владимир
Отец ребёнка: Яничкин Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург